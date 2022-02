Nu har over en halv million pludselig set filmen. Det har skabt en ophedet debat

Dokumentarfilmen om Kandis har fået et folkeligt gennembrud, efter at den blev vist på DR i weekenden. Men samtidig bliver filmen kritiseret for at pynte på virkeligheden. DR har beklaget, at en kilde har fået betalt en rejse. Selv siger instruktøren, at hans iscenesættelse er loyal over for de medvirkende. Men er det okay at ændre på detaljerne, hvis de understreger ’sandheden’?