Danmarks nye stjerneskud: »Det ville være fedt, hvis folk bare holdt kæft og gav øjeblikket værdi«

Marie Reuther har i en alder af 25 år oplevet enorm succes som skuespiller – og lært at arbejde stenhårdt for sine drømme. Nu står hun som shooting star på Berlinalen og frygter, at det kun kan gå ned herfra.