Hver uge faldt strømforbruget i USA markant, når 60 millioner sad bænket og så tv om denne elskelige rødtop

Når Lucys mand efter fyraften kom ind ad døren til dagligstuekulissen med et »Lucy, I’m home!«, var det ligesom at være hjemme et sted, hvor alt var godt og sjovt, og intet ondt kunne ske. En idyllisk dagligstue hos den hjemmegående Lucy, der måtte få eftertiden til at ligne et syndefald målt ud fra de harmløse ægteskabsløjers urealistiske tryghedsskala.





