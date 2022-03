En popstjerne skjuler dem i bandager. En skuespiller kalder dem »det frækkeste, jeg nogensinde har gjort«

Tatoveringer har fortsat et dårligt ry i Sydkorea, hvor de sløres på tv, og kendisser bliver bedt om at gemme dem væk. Samtidig kriminaliserer en lov næsten alle tatovører for at praktisere deres erhverv. Men det forsøger flere nu at lave om på.