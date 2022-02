De andre studerende syntes, han lignede en smilende golden retriever. Men så strikkede han en bondagemaske ...

Tillmann Hansen har til tider svært ved at at forstå, at det kun er to år siden, han dumpede ind modeverdenen. I dag dyrker han tabuer, tætsiddende design og alternativt læder – og støder ofte på ukendte sider af sig selv. Her fortæller han og fem andre designstuderende om deres uddannelse.