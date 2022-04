Du kender Hollywood og Bollywood, men har du også hørt om Nollywood?

Instruktøren Ike Nnaebue har foretaget et roadtrip med bus og følger i filmen ’No U-Turn’ den rute, han selv tog som ung mand for 26 år siden. Denne gang har han bare medbragt et kamera og rettet det mod sine medrejsende på den flugt i retning af det forjættede Europa, som for 26 år siden endte med, at han selv stod af i Gambia. I stedet for at fortsætte mod det forjættede land nordpå søgte han at forstå sin skæbne og få afløb for sin kreativitet i sin egen verdensdel.