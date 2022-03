Almodóvar roder i mødre og massegrave

I sin hidtil mest direkte politiske film, ’Parallelle mødre’, bryder den spanske auteur Pedro Almodóvar tavsheden om de hengemte massegrave, der rummer utallige lig fra den spanske borgerkrig. Det er vigtigt at huske historien for at udslette skyggerne, siger Almodóvar, der kæder det historiske traume sammen med sit velkendte drama om moderskab og hemmeligheder.