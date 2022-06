Naturen får hjælp fra uventet hånd

Dankvart Dreyers 'Stensætning på øen Brandsø' fra 1842-43 er et typisk nationalromantisk landskabsmaleri. »Guldalderens kunstnere blev sendt ud i naturen på opfordring fra Kunstakademiet for at dokumentere det særligt danske. Man havde en forestilling om, at den danske folkesjæl er rundet af de danske landskaber«, siger Stine Høholt og Henriette Nielsen fra Brandts.