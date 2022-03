»Jeg kan vel også bare sige det, som det er. Jeg var en del af Hare Krishna«

20 år efter sit gennembrud ser kunstneren Kathrine Ærtebjerg tilbage på en karriere, der tog fart i eksplosiv hast, men som siden dalede. Nu er hun tilbage i overskrifterne. Mere frisat i sin kunst, stadig søgende en eller anden form for mening. Et døvt øre og et halvt lammet ansigt rigere. Men noget har hun lært af sin tid i Hare Krishna og opvæksten i en arbejdsom familie: Det er bare at slide videre.