Ny bog forklarer, hvorfor danskerne drikker sig helt i hegnet

Nu er der igen mulighed for at give los, fejre, danse, dyrke ekstasen. En ny bog, ’Fest: Fejring, rus & ritualer’, forklarer, hvorfor vi fester. Og afdækker samtidig, at ekstrem fuldskab er noget særlig dansk, der rækker århundreder tilbage i historien.