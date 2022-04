Midt under corona blev Leif Sylvester gift igen: »Jeg syntes ikke, jeg kunne forlade stedet uden at sørge for Lisbeth«

De seneste år har Leif Sylvester mest opholdt sig i sit atelier, hvor han arbejder på sit livs største udsmykning: en engel i form af et syv meter højt relief af stentøj, der skal svæve på væggen på en helt ny folkeskole på hans fødeø, Amager. Politikens fotografMartin Lehmann har i over to år fulgt Leif Sylvester, som han har været fascineret af, siden han var barn. Dette er hans fotofortælling om den snart 82-årige multikunstner. Journalist Line Vaaben har besøgt atelieret i Frederiksværk og skrevet ordene.