Hun kritiserede statsministeren for at udråbe ethvert coronadødsfald til en tragedie: »Måske finder du ikke svarene i din egen navle, hvor du har set så tit«

I fire tv-programmer bedriver hospitalspræst Lotte Mørk sjælesorg for åben skærm. For danskerne har godt af at lære, at vi ikke har magt over alting, mener hun.