Stoffer i lange baner. Her er farver, striber og en irriterende vandhane

Stålvasken med den store dryppende vandhane er en del af Louise Sass’ værksted, som kan opleves i Bygning A, der er en del af udstillingsstedet A. Petersen på Amager. Ved vasken står et stort trykkebord, hvor man kan se, hvordan Louise Sass trykker sine lange baner af stoffer, og for at gøre oplevelsen helt autentisk har udstillingsstedet valgt at lade vandhanen dryppe lidt. Som om der lige har været tændt for vandet, og fordi der er travlt på værkstedet, er der ikke blevet slukket helt for hanen.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her