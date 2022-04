Han ligner Trumps eneste seriøse konkurrent ved næste valg. Og nu har han fundet et fjendebillede

Først pressede medarbejderne Disney-ledelsen til at sige fra over for Floridas nye såkaldte ’Dont Say Gay’-lov – nu risikerer det ikoniske underholdningsimperium at miste årtiers politiske privilegier. Disney er ved at blive skræmmeeksemplet på, hvordan også erhvervslivet kan blive fanget i tidens mest betændte politiske diskussion i USA.