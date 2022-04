Hvad har tiden dog gjort ved Johnny Depp?

Engang var Johnny Depp filmbranchens velspillende antihelt, som blev forgudet for sit smukke udseende, sin vilde livsstil og for hovedroller i film som ’Pirates of The Caribbean’ og ’Edvard Saksehånd’. Nu er han fyret fra de store roller, beskyldt for hustruvold og har i disse uger en anden slags hovedrolle i alverdens medier, der nærmest dagligt rapporterer fra den retssag, hvor han forsøger at redde sin ære. Her er historien om Johnny Depp. Historien om et idols fald. Og historien om, hvordan det i 2022 virker mere sølle end sejt at være depraveret misbruger.