1990: »Børnesex er tys-tys«, lyder overskriften til den artikel, dette billede illustrerer, i fagbladet Børn&Unge i i november 1990, mens nøgne børn og deres seksualitet stadig var ufarligt at behandle i bladet. Senere er billeder af nøgne børn blevet langt mere kontroversielle, og forsker Else-Marie Buch Leander blev afvist af et førende tidsskrift for barndomsforskning, fordi det var kontroversielt at trykke billeder af nøgne børn. Foto: Michael Daugaard.