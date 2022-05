Kunsterne bliver præsenteret som nogle af de bedste i Europa. Da de viser deres portrætter til 5.b, lyder der et højt grin

13 britiske kunstnere, billedhuggere og forfattere besøger i de her dage Danmark for at skildre Vadehavet. Det munder ud i en større udstilling af naturkunst, der også vises herhjemme, men som led i projektet tager kunstnerne lokale skoleklasser med ud i naturen for at male: Når børnene skal male et bølgeslag eller et træ, får de øjnene op for detaljerne.