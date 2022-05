Dagen før den nye højtprofilerede direktør blev præsenteret, væltede problemerne igen ned over Arken

Torsdag fik kunstmuseet Arken påbud fra myndighederne om at rette op på et presset arbejdsmiljø. Fredag blev Marie Nipper udpeget som ny direktør for det kriseramte museum i Ishøj. Hun erkender, at det er en stor mundfuld, men føler sig klar til opgaven.