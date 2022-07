Rosalinde Mynster: Han var ikke længere en far, man kunne kræve noget af og være lillebitte hos

I 2020 døde skuespilleren Rosalinde Mynsters far, men hendes sorg begyndte tidligere. Hendes far var skuespilleren Søren Spanning, der fik en alvorlig blodprop i hjernen seks år før sin død og blev delvis lam. Sygdommen forandrede hele familien. Rosalinde Mynsters far blev delvis en anden, og det gjorde hun også.