Han har drukket snaps med Papa Bue og fyrsten af Monaco. Og så nægter han at sige 'De' til dronning Margrethe, når hun besøger ham

Kongsbondens søn fra Kirkjubøur nægtede at sige ’De’ til dronning Margrethe, men blev siden hendes ven. Han har harpuneret hvaler, bygget sit eget hus af drivtømmer og arbejder stadig videre på at komme helt ind i kernen af naturens iboende sjæl i sin kunst. Han har udstillet sin glaskunst og sine malerier over hele verden, og er i en alder på 78 stadig i stand til at springe omkring i et tempo, de færreste kan være med på. Og så er Tróndur Patursson en turistattraktion med langt skæg og kruset hår. Vi har besøgt Færøernes mest berømte kunstner.