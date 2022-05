Hun hutler sig igennem livet, men smykkerne giver hende en masse rigdom

En har en halskæde af pølser. En anden blev inspireret af sin farmor til at lave smykker. Og så er der ham, der elsker smykker så meget, at han er skideligeglad med, hvad andre tænker om ham. Mød seks smykkekunstnere og -samlere, der fortæller om, hvad smykker betyder for dem.