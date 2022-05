Anmelder: Der er ingen tvivl om, hvilke partier der har lavet de bedste plakater

Så er det snart afstemningstid. Men hvem har lavet de bedste og mest effektive valgplakater? Karsten Ifversen har været på gaden og anmelder her plakaterne. Fælles for dem er, at deres budskaber er lidt over det hele. De fleste nævner end ikke, at det er forbeholdet, vi skal stemme om.