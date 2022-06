Han var en verdensstjerne, da han døde som 27-årig. De seneste år er hans popularitet eksploderet igen

Alle vil have en bid af Basquiat. Og alle kan i dag få en bid af det afdøde kunstikon. Som surfboard, spisebordsstol, T-shirt eller Uno-kortspil. Men familien får kritik for at udnytte Basquiats navn og udvande hans kritik af racisme og ulighed i USA.