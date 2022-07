»Jeg er utrolig bange for at blive misforstået, netop fordi det er mig, der står for skud, ikke en eller anden karakter eller brand-identitet«

Anna Lin vil gerne ses og ses på. Hun har plaget om at blive fotograferet, siden hun var barn, og har delt billeder af sig selv med verden, siden hun var teenager. Selv om hun er blevet drillet med det, bliver hun ved, for det er en konstant udforskning af, hvem hun selv er, og en måde at bevæge sig frem i verden på. Med det, hun kalder »bløde spidse albuer«.