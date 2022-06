Det ser ud som om, at han tager selfies i et fitnesscenter. I virkeligheden fotograferer han trænende kvinder med grumme bagtanker

Flere og flere oplever at få delt manipulerede billeder, der bliver sat ind i en pornoficeret kontekst, men emnet er enormt tabubelagt, siger Sidsel Harder, der forsker i ulovlig billeddeling. Hun mener, vi må erkende, at det er normalt at blive udsat for ulovlig billeddeling.