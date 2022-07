»Ej what, mor, hvad har hendes udseende med sagen at gøre?«

Det er blevet forbudt at kritisere andres udseende, men tilladt at tage lige det tøj på, man vil. Politiken undersøger i en ny serie, hvordan års kulturdebat om køn, krop og grænser har forandret os. Vi sparker serien i gang ved at vende tilbage til nogle af debattens hovedpersoner. For er der stadig dresscode på Jyllands-Posten? Og får tv-værter stadig kommentarer om deres påklædning?