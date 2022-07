Han var 9 år gammel, da en mor sagde noget til ham, som forandrede hans liv

Mennesker med handikap er den minoritet, vi mangler at omtale og omgås med værdighed. Det opgør er på vej, mener Jacob Nossell. Hans mod til at stå frem har rod i en skolegang, hvor hans talenter blev set. Som voksen har han været en af de første kendte komikere, der brugte sit handikap på scenen og i film. Nu baner han vejen for andre med handikap som far og erhvervsleder, midt i at hans liv aldrig har været mere komplekst. De seneste uger har været helt vilde.