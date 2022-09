Hun punkterer myten om afrikanske kvinder og sex

Hun fik ideen på en strand, da hun hørte andre afrikanske kvinder fortælle åbent om sex. Nu er Nana Darkoa Sekyiamahs bog ’The Sex Lives of African Women’ nået ud til over 100 lande og territorier. I den beretter kvinder af afrikansk afstamning om deres seksuelle erfaringer. Et opgør med stereotype fremstillinger, som er blevet modtaget med kyshånd.