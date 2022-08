»Jeg kan jo ikke stå og sige til min datter, at da jeg var 30 år, var jeg træt, så jeg gav op«

Deres forfædres tavse følelsesliv går igen, oplever forfatteren Victor Boy Lindholm i de samtaler, han har med sine venner om frygten for at blive begrænset af rollen som far. Nu efterlyser han idealer for faderskabet, der har bare lidt mere skær af glansbillede.