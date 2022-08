​»Alt det, jeg har lavet – alting – har jeg jo tænkt, at jeg skulle vise ham på et tidspunkt«

I januar mistede Carl Quist-Møller sin far, tegneren og musikeren Flemming Quist Møller. Nu kan han aldrig vise sin far de tegninger, han med vilje havde lagt til side – for ikke at komme til at søge sin fars bekræftelse. Hvor findes de forældre, der ikke findes mere? Det spørgsmål stiller vi hen over sommeren. Her fortæller den 58-årige tegner og musiker om det spørgsmål, der meldte sig, da hans far forsvandt.

