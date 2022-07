l Kulturens sommerserie om forældreskab interviewer Gudrun Marie fire mennesker (fra kulturens verden), der har mistet en forælder (også fra kulturens verden). Hvor er de forældre, der ikke findes mere? Hvornår hører vi dem? Hvornår mærker vi deres nærvær? Hvordan lever de videre i os? Sebastian Klein har skrevet en bog blandt andet om sin fars mørke, men hvor bærer han Jesper Klein i sig selv? Han fortæller blandt andet virkelig fint om at miste den betingelsesløse kærlighed, man kun får fra sine forældre. Og om den ensomhed, der ramte ham, da hans far døde, og han fik en stærk følelse, nærmest et chok af at opleve, at hans barndom forsvandt med ham. De andre i serien er Vilma Sandnes Johansson, om Solveig Sandnes, og Carl Quist-Møller (om Flemming) og Alberte Winding om Thomas W. Vilma fortæller stærkt og bevægende om at møde sin mor i forskellige typer drømme. Og om at tænke på hende i situationer, hvor hun har en følelse af, at hun leder efter noget, hun ikke kan komme på, hvad er. Indtil det går op for hende: Det er min mor, jeg leder efter. Her fire år efter hendes død kan hun savne savnet, som hun følte så stærkt lige efter begravelsen. I savnet er et nærvær, så selv om det er hårdt at stå i, er man også tæt på den, man har mistet.