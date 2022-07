Nu hyldes fotokunstens gudmor: Hun var med til at gøre fotografier til kunst

Som medie var det stadig relativt nyt og friskt, og Neugebauer gik på fotoskole for at lære kunsten at få virkeligheden til at stivne på papir. Hun var ikke ueffen, men hun var født et uheldigt sted på et uheldigt tidspunkt i historien, så i 1937 måtte hun emigrere til Argentina med sin familie af frygt for Hitlers regime.