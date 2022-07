»Ja, din mor er væk nu. Men hun kommer og henter dig, når det er din tid«

Alberte Winding var 8 år, da hendes mor begik selvmord. Og forsvandt. Fuldstændig. Da hun som voksen mistede sin far, tv-vært og forfatter Thomas Winding, kunne hun bedre holde fast i ham. Hvor findes de forældre, der ikke findes mere? Det spørgsmål stiller vi hen over sommeren. Her fortæller den 58-årige musiker og forfatter – med sine egne ord – om at høre sin fars stemme efter hans død.