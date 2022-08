Giver det overhovedet mening at undervise skolebørn i noget så kontroversielt? Og hvorfor gør det folk så sure?

Sommeren over har debattører og politikere kritiseret foreningen Normstormerne i skarpe vendinger for at »indoktrinere« danske skoleelever med deres undervisningsforløb. Men hvad er det ved temaet køn, der gang på gang skaber splid og konflikter i den offentlige debat?