Ubådseksperten insisterede på, at noget var galt. Hun var et af de ekstraordinære mennesker i de kritiske timer

Fem år er gået siden mordet på den svenske journalist Kim Wall. Mens medierne stirrede sig blinde på drabsmanden, efterlod sagen os med et nationalt traume, mener forfatter Anne Mette Lundtofte, der dækkede retssagen for The New Yorker. I sin nye bog, ’På dybt vand’, giver hun stemme til eftertanken og stiller skarpt på de mennesker, der satte sig selv til side for at hjælpe.