Professoren har kun kort tid igen. Nu gør han regnestykket op

Per Schultz Jørgensen er for syg af lungekræft til selv at komme til opleve de store og nødvendige forandringer, siger han. Men han er sikker på, at de nok skal komme. Men det kræver, at en ny fortælling vokser frem, som giver børn og unge en anden mening end præstation og karriere. I dette interview fortæller han om de oplevelser og værdier, der blev afgørende i hans egen fortælling.