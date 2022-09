Instruktør får hård kritik for ny film: »Jeg vil blot vise den fantastiske lidenskab, disse unge har«

Ny fransk film om unges vilde kørsel kommer på gaden kort tid efter flere dødsulykker i indvandrerkvarterer. Filmen blev rost under filmfestivalen i Cannes, men instruktøren bliver angrebet for at forherlige unge, som bringer andre i fare.