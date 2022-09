Nils Malmros fandt manuskriptet, ingen kunne finde

For ni år siden lovede Nils Malmros sig selv, at han havde lavet sin sidste film – medmindre der da skete noget helt usædvanligt. Og så skete det. Han fik fingre i et manuskript, der har været glemt, siden det dukkede op på Færøerne for over 90 år siden. Og som handler om sex, lir og forsmået kærlighed i tuberkulosens skygge.