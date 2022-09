Er de danske universiteter blevet indtaget af aktivister, der bare leger, at de er forskere?

Borgerlige politikere og meningsdannere beskylder nogle danske forskere for at bedrive aktivisme snarere end videnskab. Forskerne selv oplever en politisk motiveret hetz mod deres arbejde. Men er det et problem at være både forsker og aktivist? Er konflikten om forskningens rolle ny? Og hvilken konsekvens har den for vores offentlige debat? Vi forsøger at få greb om debatten om dansk forskning.