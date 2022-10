Verdens heldigste mand bor i Valby

De seneste 30 år har Benjamin Koppel været saxofonist og komponist. Men da covid-19 lukkede landet ned, lagde han saxofonen og skrev sin 500 sider lange debutroman. Om sin jødiske grandtante, der voksede op i Fiolstræde i København, men måtte sige farvel til både musikken og sin store ungdomskærlighed, da hun blev presset ind i et arrangeret ægteskab i Paris. Siden den anmelderroste roman udkom i slutningen af maj, har den ikke forladt bestsellerlisterne. Vi har besøgt »verdens heldigste mand« i Valby for at tale med ham om bogen. Om hans forfatterdrømme. Og ikke mindst om Anna Koppel, der døde før, bogen var skrevet færdig.