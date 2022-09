Arkens nye direktør Marie Nipper mener, at danske kunstmuseer står overfor en kæmpe udfordring, fordi samtidskunsten bliver dyrere og dyrere. »Vi har ikke råd til at købe dem alene, så her kunne jeg godt forestille mig, at vi må samarbejde på tværs af de danske museer om at erhverve værker«, siger hun i sit første større interview.