Champagne-skål iført sikkerhedshjelm: Vi var med, da Taj Mahal blev gemt til fremtidige generationer i en kulmine på Svalbard

Hvordan sikrer man digital kulturarv som ’Skriget’ og Taj Mahal for eftertiden? Man gemmer den væk dybt nede i Svalbards miner – langt fra klimakatastrofer og atomkrig. Hvis man har råd... Politiken var med, da spidser fra flere kontinenter iførte sig sikkerhedshjelme og mødtes på Svalbard for at drikke champagne og aflevere det, de mener, vi skal overlevere til fremtidige generationer.