Hun inseminerede sig selv en lun aften på en bænk i Indre By

Kulturhistoriker Birgitte Possing fortæller i en ny bog om Ninna Arbo, som skrev historie, da hun fik et barn uden en far og siden hjalp andre lesbiske med det samme. Historien viser, at staten altid har kontrolleret retten til at skabe liv, og at kampen om den ret langtfra er slut.