Kristoffer Hegnsvad: Det her er det modigste, jeg har set i nyere tid – jeg er fuld af beundring og skrækslagen

Der er et videoklip fra protesterne i Iran, jeg ikke kan glemme. En ung kvinde danser, let på tå, hen mod et bål tændt på gaden. Hun kaster sit tørklæde ind i flammerne, hvorefter hun danser derfra, hvirvlende frit rundt. Det er det modigste billede, jeg har set i nyere tid, og et billede, der efterlader mig fuld af beundring og samtidig skrækslagen på hendes vegne.

Overskuddet, modet, tilsidesættelsen af sikkerhed. Ønsket om at kunne danse, ånde, simpelthen at have retten til en krop i det offentlige rum. Retten til at være kvinde, retten til at være i live og retten til frihed, som det lyder i det gennemgående kampråb, ’kvinde, liv, frihed’, der har lydt i protester siden Mahsa Aminis begravelse.