Signe Svendsen: »Jeg har ikke besøgt det sted i mig selv, siden jeg var lille«

Da Signe Svendsens mor havde det svært, tog sangeren og sangskriveren tilbage til barndomsbyen for at hjælpe hende. Og for første gang i sit voksne liv mærkede Signe Svendsen sit bånd til Nyborg. På sit nye album synger hun med afsæt i relationerne til både byen og de kvinder, der har været med til at forme hendes liv.