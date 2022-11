Forfatter: »Der er helt sikkert tidspunkter, hvor jeg bliver bange og tænker: Hvad er det, jeg har gang i«

Hvor coronakrisen satte verden i stå og bød os at søge indre ro, byder den nuværende krise os at handle. Det mener forfatter, spoken word-kunstner og psykolog Naiha Khiljee. Hun advarer mod, at vi går i panik.