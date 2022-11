Erik Jensen: Spørg mig ikke, hvad det betyder, men Helle Thornings Qatar-tur gik verden rundt

Iranske fans protesterede på stadion, men hvad med os foran tv-skærmen? Kan vi begejstres over VM efter flere år med store afsløringer af horrible forhold for migrantarbejdere og menneskerettigheder i Qatar? Og korruption i Fifa? Kulturjournalist og fodboldfan Erik Jensen har gjort forsøget og har siddet med fjernbetjeningen i hånden under VM’s første dage, da blandt andet de danske herrer gik på banen. Og hvor en tidligere dansk statsminister trådte ind på stadion. Det skriver han om i dette personlige essay.