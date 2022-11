Syv døgn med Rasmus Tantholdt: »Det værste, der kunne ske, var, at de smed mig i spjældet, og det skulle jeg nok klare«

Show it, don’t tell it, har jeg lært på journalisthøjskolen, så da jeg fornemmede, at sikkerhedsvagterne var på vej mod os i en golfvogn, pegede vi kameraet mod dem. Den ene af vagterne iført hvid kjortel tog hånden op foran kameralisen, men det ville min seje fotograf Anders Bach, som jeg har rejst med siden 2007, ikke finde sig i, så han forsøgte at vriste det til sig, mens kameraet drejede 360 grader rundt.