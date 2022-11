Nu taler den bandlyste guldfugl: »Det er en meget ekstrem konsekvens, som er svær for mig at forstå«

John Neumeier, den tyskamerikanske balletskaber, der er smidt ud af Det Kongelige Teater, udtaler sig endelig efter knap to ugers tavshed. Han kritiserer balletchef Nikolaj Hübbe og teaterchef Kasper Holten for at afvise dialog og betegner teatrets beslutning som meget ekstrem. Teatret fastholder, at beslutningen var rigtig, og at man flere gange har forsøgt at række ud.