Her er han dumpet ned i en by, et land og en del af Europa, han aldrig har været i før, og han behersker hvert rum, han er i. Ikke et sekund ser jeg ham skifte lidt usikkert mellem sine udtryk eller prøve, om isen holder i forhold til et udsagn. Og han har mange udsagn.

Prøv 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu

Allerede abonnent? Log ind her